Первые партии вакцин против коронавируса поступят в Украину уже через 2 недели. Стране получит их в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: 24 канал

Во время брифинга 1 февраля заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко сообщил, что в настоящее время подтверждено 117 тысяч доз вакцин от компаний Pfizer и BionTech.

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Игорь Иващенко "Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через 2 недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения".

Во время этого же брифинга Иващенко рассказал, что Украина хочет запросить больше доз вакцин от Pfizer и BionTech. Минздрав должен предоставить дополнительный запрос до 14 февраля.

Вторую поставку вакцин от Pfizer и BionTech в рамках механизма COVAX Украина должна получить во втором квартале 2021 года.

Вакцинация в Украине: что известно

В феврале Украина получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 в Украине, скорее всего, стартует 15 февраля.

В Украине будет 5 этапов вакцинации против коронавируса, согласно которому бесплатный доступ к вакцине будет иметь каждый житель страны.

Украинцы смогут купить вакцины в аптеках или делать их в частных больницах не раньше второго полугодия 2021 года.

По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство заказало 5 миллионов доз препарата. Но сделка может оборваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.

Информация взята из: 24 канал, "Лекхим" и Фейсбука Виктора Ляшко.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала