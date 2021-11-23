Через 5 месяцев после базового курса: Италия одобрила бустерную вакцинацию против COVID-19

В Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса. Прививку рекомендуют делать через 5 месяцев после базового курса иммунизации.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что сейчас в стране вакцинируют людей из уязвимых групп.

Внимание Почему нужно вакцинироваться против коронавируса каждые полгода

Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас и тех, кто окружает нас. После последнего вывода AIFA это можно будет сделать через 5 месяцев после завершения первого цикла,

– отметил руководитель итальянского министерства.

Он также призвал граждан делать прививки, "чтобы быть сильнее".

Кратко о ситуации с COVID-19 в Италии

В начале ноября в Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19. Сейчас в Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп.

Впрочем, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастных групп.

Вакцинацию против COVID-19 будут делать ежегодно

К слову, генеральный директор немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что ревакцинацию против коронавируса нужно проводить ежегодно.

Что касается Украины, то в ближайшее время третью прививку могут рекомендовать людям из групп риска – с ослабленным иммунитетом. Бустерную вакцинацию будут проводить по 6 – 8 месяцев после стандартного курса вакцинации.

Сегодня, 23 ноября в правительстве сообщили, что Украина продлила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса их производства. Ежегодно, в течение 2022 – 2023 годов, будут поставляться по 25 миллионов доз.

Препарат будут использовать для дополнительных прививок: бустерных и ревакцинации.