Через какое время действие вакцины AstraZeneca ослабевает

Защита, которую обеспечивает вакцина против COVID-19 Oxford-AstraZeneca, снижается спустя три месяца после введения двух доз. Поэтому людям, получившим этот препарат, важно привиться бустерной дозой.

Исследователи проанализировали данные двух миллионов людей в Шотландии и 42 миллионов человек в Бразилии, которые были привиты вакциной AstraZeneca.

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Эффективность вакцины AstraZeneca

В Шотландии после получения второй дозы вероятность попасть в больницу или умереть от COVID-19 выросла примерно в пять раз спустя почти пять месяцев после двойной вакцинации.

Снижение эффективности впервые проявляется примерно через три месяца, когда риск госпитализации и смерти вдвое превышает по сравнению с первыми неделями после вакцинации.

Риск увеличивается втрое лишь через четыре месяца после второй дозы вакцины.

Похожие цифры наблюдались и для Бразилии. Исследователи смогли сравнить данные между Шотландией и Бразилией, поскольку у них был подобный интервал между дозами – 12 недель – и изначальный приоритет относительно вакцинированных – людей с самым высоким риском осложнений и медицинских работников.

Исследование также оценивало эффективность вакцины через аналогичные двухнедельные интервалы, сравнивая результаты этих людей с невакцинированными.

Но эксперты предупредили, что к этим цифрам следует относиться с осторожностью, потому что трудно сравнивать невакцинированных людей с вакцинированными с одинаковыми характеристиками, особенно среди старших возрастных групп, которых вакцинировали больше всего.

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