После того, как врачи фиксируют смерть человека, его сердце может подавать признаки жизни. Однако это не дает надежды на то, что оно забьется снова.

Источник: New England of Medicine

Почему важно знать точное время смерти

При посмертном донорстве у умершего человека берут здоровые органы и трансплантируют тем, кто в них нуждается. Семье умершего, которая дает разрешение на это, важно знать, действительно ли умер близкий человек. Доверие к врачам помогает людям принять осознанное решение.

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После остановки кровообращения медицинская возможность посмертного донорства существует в течение короткого промежутка времени между констатацией смерти и забором органов. В то же время существует мнение, что люди нередко возвращаются к жизни через минуты после того, как их официально объявили мертвыми. Научных сведений о том, через какое время после остановки сердца смерть необратима, было сравнительно немного.

Как происходило исследования

Международная группа ученых с 2014 года собирала данные о том, какие признаки жизни подает тело человека после того, как врачи прекращают искусственное жизнеобеспечение. Исследование проводилось в США, Чехии и Канаде. В него были привлечены только те люди, которые умирали и их родственники дали разрешение на посмертное донорство.

В исследовании ученые проверили, насколько правильные современные рекомендации – в разных странах после смерти человека до забора органов ожидают от 2 до 10 минут.

Признаки жизни после смерти

В этом исследований не было ни одного случая неверного определения времени смерти. Однако оказалось, что прямая линия на кардиограмме после смерти может оказаться не совсем прямой. Примерно у 14% пациентов ученые обнаружили моменты электрической активности в сердце, которые длились не более нескольких секунд. Эти вспышки активности продолжались менее четырех минут, они не приводили к восстановлению сердечной деятельности.

Врачи и семьи должны знать о том, что это происходит у 14% пациентов. Но они должны быть готовы к тому, что это не означает, что человек вернется к жизни

– резюмировали ученые.