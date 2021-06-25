Как происходило исследование

Группа ученых наблюдала за 97 пациентами (средний возраст 39 лет), которые перенесли COVID-19 весной прошлого года и жаловались на длительную аносмию (потерю обоняния). Участники заполняли анкеты, а большая часть из них (51 человек) также проходили специальное тестирование обонятельных функций через 4, 8 и 12 месяцев после потери запахов.

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Исследователи оценивали восстановление обоняния по десятибалльной шкале, то есть полным выздоровлением считался высший балл, когда пациент ощущает запахи также, как и до болезни, без искажений.

За какое время возвращается обоняние после коронавируса

Через четыре месяца из 46 пациентов, которые проходили только анкетирование, 28,8% сообщили о полном восстановлении обоняния, все остальные – через год.

Среди тех, кто не только принимал участие в опросе, но и проходил тестирование, обоняние вернулось в полном объеме у 84% пациентов, причем большинство из них (70%) были уверены, что они чувствуют запахи не так, как до COVID-19.

Почти у всех добровольцев показатели обоняния вернулись к норме через 8 месяцев, и только у двух пациентов сохранялись стойкие нарушения даже через год после заражения коронавирусом.

Авторы исследования обратили внимание на серьезные расхождения между самооценкой обоняния и результатами тестирования. Вероятно, пациенты могут недооценивать свое состояние. Ученые также предполагают, что тестирование может не фиксировать восстановление базовых обонятельных функций у некоторых пациентов.

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