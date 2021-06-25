Через какое время восстанавливается обоняние после коронавируса

Потеря обоняния стал эксклюзивным симптомом COVID-19, который часто безошибочно указывает на заражение коронавирусом. У некоторых счастливчиков запахи возвращаются через неделю – две, однако есть пациенты, у которых обоняние не восстанавливается долгие месяцы, или становится искаженным. Новое исследование имеет обнадеживающие данные для таких людей.

Как происходило исследование

Группа ученых наблюдала за 97 пациентами (средний возраст 39 лет), которые перенесли COVID-19 весной прошлого года и жаловались на длительную аносмию (потерю обоняния). Участники заполняли анкеты, а большая часть из них (51 человек) также проходили специальное тестирование обонятельных функций через 4, 8 и 12 месяцев после потери запахов.

Также на тему: Культура туалета в разных странах, или Зачем нам влажная туалетная бумага

Исследователи оценивали восстановление обоняния по десятибалльной шкале, то есть полным выздоровлением считался высший балл, когда пациент ощущает запахи также, как и до болезни, без искажений.

За какое время возвращается обоняние после коронавируса

Через четыре месяца из 46 пациентов, которые проходили только анкетирование, 28,8% сообщили о полном восстановлении обоняния, все остальные – через год.

Среди тех, кто не только принимал участие в опросе, но и проходил тестирование, обоняние вернулось в полном объеме у 84% пациентов, причем большинство из них (70%) были уверены, что они чувствуют запахи не так, как до COVID-19.

Почти у всех добровольцев показатели обоняния вернулись к норме через 8 месяцев, и только у двух пациентов сохранялись стойкие нарушения даже через год после заражения коронавирусом.

Авторы исследования обратили внимание на серьезные расхождения между самооценкой обоняния и результатами тестирования. Вероятно, пациенты могут недооценивать свое состояние. Ученые также предполагают, что тестирование может не фиксировать восстановление базовых обонятельных функций у некоторых пациентов.