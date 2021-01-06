У четверти людей, перенесших коронавирусную болезнь с нарушением обоняния, оно не восстановился и через два месяца после его потери.

В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Internal Medicine, изучалась распространенность этого симптома у пациентов с разной степенью тяжести COVID-19.

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Как часто исчезает обоняние у людей с коронавирусом

В исследовании с участием 2,5 тысячи пациентов из почти двух десятков европейских больниц. 2194 пациента (85,0%) имели легкое заболевание, 110 (4,3%) – умеренное, 277 (10,7%) – от тяжелого до критического.

Результаты показали, что обонятельная дисфункция наблюдалась (по субъективным оценкам самих больных) в 85,9% легких случаев. Среди больных с умеренными симптомами нарушение обоняния было в 4,5%, а в тяжелых и критических случаях – в 6,9%.

При этом средняя продолжительность потери ощущения составила 21,6 дня. Почти четверть пациентов субъективно сообщили, что обоняние у них не восстановилось и через 60 дней после потери.

Объективные обонятельные тесты определили потерю обоняния в 54,7% легких случаев и 36,6% случаев от умеренной до критической. Когда выборку проверили с помощью этих тестов через некоторое время после выздоровления, у 15,3% все еще наблюдался дефицит обоняния через 60 дней. Ученые считают, что полноценное восстановление требует около шести месяцев. За такой срок обоняние восстановилось у 95% участников.

Почему в легких случаях чаще исчезает обоняние

В легких случаях развивается устойчивый местный иммунный ответ на инфекцию в носоглотке. Однако, по мнению исследователей, связанное с этим ответом воспаление может привести к более сильному повреждению обонятельных клеток.