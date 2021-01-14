В феврале 2021 года в Украине может поступить вакцина от Pfizer и BioNTech. Ее могут поставить в рамках COVAX.

У Минздраве Украины спросили о готовности принять мРНК-вакцину от коронавируса. Об этом изданию LB.ua рассказал главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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6 января в Украине пришло письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой ответить, может ли государство принять мРНК-вакцину, ведь COVAX готов уже в ближайшее время доставить в страну 100 тысяч доз вакцины для иммунизации 50 тысяч человек.

Такая вакцина должна храниться при очень низких температурах – от -20 до -80 градусов по Цельсию. 8 января Украина подтвердила готовность принять этот препарат.

Ляшко говорит, что, скорее всего, спрашивали о возможности принять вакцину от Pfizer и BioNTech.

Виктор Ляшко “Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAX работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer.

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