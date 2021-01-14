Через месяц Украина может получить COVID-вакцину от Pfizer и BioNTech
В феврале 2021 года в Украине может поступить вакцина от Pfizer и BioNTech. Ее могут поставить в рамках COVAX.
У Минздраве Украины спросили о готовности принять мРНК-вакцину от коронавируса. Об этом изданию LB.ua рассказал главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
К теме Закупка вакцин хотят передать компании, которая берет за это проценты
6 января в Украине пришло письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой ответить, может ли государство принять мРНК-вакцину, ведь COVAX готов уже в ближайшее время доставить в страну 100 тысяч доз вакцины для иммунизации 50 тысяч человек.
Такая вакцина должна храниться при очень низких температурах – от -20 до -80 градусов по Цельсию. 8 января Украина подтвердила готовность принять этот препарат.
Ляшко говорит, что, скорее всего, спрашивали о возможности принять вакцину от Pfizer и BioNTech.
Вакцинация от COVID-19 в Украине: что еще рассказал Ляшко
- В рамках программы COVAX в Украину будут поступать и другие продукты.
- Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года.
- В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.
- Поименный список, кого необходимо вакцинировать в Украине, должен появиться 15 января.
- Сейчас Минздрав сотрудничает с НСЗУ и с Минфином, чтобы учитывать и оплачивать каждый укол.
- Официальной заявки на регистрацию мРНК-вакцины в Украине пока нет. Но страна проводит переговоры со всеми производителями препаратов.
Поделиться новостью