Через сколько дней после вакцинации формируются антитела

Обычно после полной вакцинации против коронавируса организму требуется как минимум две недели, чтобы сформировать иммунный ответ. В течение этого времени, пока у человека еще нет защиты, нужно продолжать соблюдать меры профилактики.

После прививки против коронавируса постепенно начинает формироваться иммунный ответ: первая доза вакцины его запускает, а вторая усиливает. Иногда после вакцинации повышается температура тела, возникают боли в суставах и мышцах, общая слабость и боль в месте инъекции.

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Эти симптомы нормальны и считаются признаком того, что в организме запускается иммунный ответ. Но если побочных эффектов нет, это не значит, что иммунитет не формируется.

Как действует иммунитет против коронавируса

Примерно через две – три недели после первой прививки В-лимфоциты начинают вырабатывать антитела. В-лимфоциты устроены так, что будут помнить, как бороться с вирусом.

Считается, что только уровень антител в крови не показывает степень защиты организма. Кроме них, иммунный ответ обеспечивают Т-клетки "памяти" – они узнают и атакуют инфицированные клетки. Это называется клеточным иммунитетом. Он тоже защищает организм от коронавируса, если уже сформировался иммунный ответ и человек сталкивается с возбудителем после вакцинации.

В разных вакцин может быть разный принцип действия, но они работают так, что в организме сохраняется запас защитных Т- и В-лимфоцитов. При повторном контакте с коронавирусом клетки сразу реагируют и запускают иммунные реакции, чтобы нейтрализовать вирус.

Когда появляется иммунитет после вакцинации

Обычно организм вырабатывает Т-лимфоциты и В-лимфоциты через несколько недель после вакцинации. Поэтому есть риск, что человек может заразиться коронавирусом непосредственно до или сразу после вакцинации, потому что вакцине не хватило времени, чтобы обеспечить защиту.

Если после введения второго компонента вакцины прошло меньше двух недель, считается, что человек защищен не полностью и нужно соблюдать меры профилактики.



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала