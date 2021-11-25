Ученые из организации Leumit Health Services в Тель-Авиве (Израиль), Ариельского и Тель-Авивского университетов, Университета имени Бен-Гуриона в Негеве и Национального института рака в Мэриленде (США) провели крупномасштабное исследование, в котором проанализировали связь между временем, которое прошло со дня ввода второго компонента вакцины Pfizer и риском заражения коронавирусом.
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В выборку вошли 83 057 совершеннолетних сотрудников Leumit Health Services – большого национального поставщика медицинских услуг в Израиле.
С 15 мая по 17 сентября этого года (как минимум через 3 недели после полного курса вакцинации) они сдали ПЦР-тесты на коронавирус. COVID-19 в их историях болезни не было, ревакцинацию никто не проходил. Когорту разделили на 3 возрастные группы: старше 60 лет, 40 – 59 и 18 – 39 лет.
Кроме того, ученые собрали информацию об основных заболевания, которые могут повлиять на вероятность заражения: сахарный диабет, гипертонию, астму, хроническую обструктивную болезнь легких, ишемическую болезнь сердца, наличие злокачественных новообразований и хроническую болезнь почек.
Результаты исследования:
- В результате у 7 973 (9,6%) людей обнаружили коронавирус. Чтобы учесть вариации в скорости инфицирования, авторы работы сопоставили данные этих людей с негативным контролем – то есть участниками такого же возраста и той же этнической группы, которые прошли тестирование в то же время, но получили отрицательный результат. Соотношение составляло 1 к 5.
- Во всех возрастных группах 1,3% участников с предварительно подобранной когорты получили положительный результат теста через 21 – 89 дней после второй дозы, но показатель увеличился до 2,4% через 90 – 119 дней; 4,6% - через 120 – 149 дней; 10,3% – через 150 – 179 дней; 15,5% – через 180 дней и более.
В сравнении с первыми 90 днями после вакцинации мы обнаружили повышенный риск инфицирования: в 2,37 раза – через 90 – 119 дней; в 2,66 раза – через 120 – 149 дней; в 2,82 раза – через 150 – 179 дней, в 2,82 раза – через 180 дней и больше... Большинство новых инфекций штамм спровоцировал Дельта (B.1.617.2) SARS-CoV-2: 93% из 113 изолятов, отправленных на секвенирование,
– говорится в исследовании.
Два укола с интервалом в 3 недели давали лучшую защиту от заражения чем один, а на иммунный ответ влияли изменения, связанные с возрастом.
Заметим, что люди, которые вакцинировались против коронавируса, имеют определенную защиту от инфицирования. Но разработчики не дают 100% гарантий. Самое важное то, что вакцинация значительно снижает риск серьезных клинических последствий COVID-19, госпитализации и смерти.