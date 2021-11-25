Через сколько дней повышается риск заражения коронавирусом у привитых

Ученые определили, как со временем у вакцинированных людей повышается риск заболеть COVID-19. Исследование проводилось на более чем 80 тысячах жителей Израиля.

Ученые из организации Leumit Health Services в Тель-Авиве (Израиль), Ариельского и Тель-Авивского университетов, Университета имени Бен-Гуриона в Негеве и Национального института рака в Мэриленде (США) провели крупномасштабное исследование, в котором проанализировали связь между временем, которое прошло со дня ввода второго компонента вакцины Pfizer и риском заражения коронавирусом.

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В выборку вошли 83 057 совершеннолетних сотрудников Leumit Health Services – большого национального поставщика медицинских услуг в Израиле.

С 15 мая по 17 сентября этого года (как минимум через 3 недели после полного курса вакцинации) они сдали ПЦР-тесты на коронавирус. COVID-19 в их историях болезни не было, ревакцинацию никто не проходил. Когорту разделили на 3 возрастные группы: старше 60 лет, 40 – 59 и 18 – 39 лет.

Кроме того, ученые собрали информацию об основных заболевания, которые могут повлиять на вероятность заражения: сахарный диабет, гипертонию, астму, хроническую обструктивную болезнь легких, ишемическую болезнь сердца, наличие злокачественных новообразований и хроническую болезнь почек.

Результаты исследования:

В результате у 7 973 (9,6%) людей обнаружили коронавирус. Чтобы учесть вариации в скорости инфицирования, авторы работы сопоставили данные этих людей с негативным контролем – то есть участниками такого же возраста и той же этнической группы, которые прошли тестирование в то же время, но получили отрицательный результат. Соотношение составляло 1 к 5.

Во всех возрастных группах 1,3% участников с предварительно подобранной когорты получили положительный результат теста через 21 – 89 дней после второй дозы, но показатель увеличился до 2,4% через 90 – 119 дней; 4,6% - через 120 – 149 дней; 10,3% – через 150 – 179 дней; 15,5% – через 180 дней и более.

В сравнении с первыми 90 днями после вакцинации мы обнаружили повышенный риск инфицирования: в 2,37 раза – через 90 – 119 дней; в 2,66 раза – через 120 – 149 дней; в 2,82 раза – через 150 – 179 дней, в 2,82 раза – через 180 дней и больше... Большинство новых инфекций штамм спровоцировал Дельта (B.1.617.2) SARS-CoV-2: 93% из 113 изолятов, отправленных на секвенирование,

– говорится в исследовании.

Два укола с интервалом в 3 недели давали лучшую защиту от заражения чем один, а на иммунный ответ влияли изменения, связанные с возрастом.

вакцина от Pfizer помогает не заболеть в первые месяцы после вакцинации, но со временем уровень антител у некоторых людей снижается. Ученые напомнили, что многие страны уже объявили ревакцинацию населения. И, учитывая исследования, такая стратегия небезосновательна.

Заметим, что люди, которые вакцинировались против коронавируса, имеют определенную защиту от инфицирования. Но разработчики не дают 100% гарантий. Самое важное то, что вакцинация значительно снижает риск серьезных клинических последствий COVID-19, госпитализации и смерти.