Операции проходили на базе третьей городской больницы скорой медицинской помощи. Сердце пересадили 59-летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре.
Кстати Впервые в Украине: двум детям одновременно провели трансплантацию почек
Что известно о трансплантации
- Две донорские почки пересадили в Черкасском областном онкологическом диспансере.
- Печень привезли в Национальный институт хирургии и трансплантологии. Ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.
Что известно о доноре
Трансплантацию провели после согласия родственников на пожертвования органов донора. Дело в том, что мужчина перенес тяжелую черепно-мозговую травму. Он не имел шансов выжить.
Выражаем слова скорби родственникам донора и свое почтение и благодарность за их крайне важное решение,
– отметили в Минздраве.
В каком состоянии пациенты
Сейчас состояние пациентов стабильное. Их ждет долгая реабилитация.
Операции сделали за деньги государственного бюджета в соответствии с пилотным проектом по финансированию трансплантации органов.