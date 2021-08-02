В Черкассах впервые пересадили органы одного донора нескольким пациентам

В Черкассах 29 июля врачи провели сложнейшую операцию. От одного донора трем пациентам пересадили сердце, почку и печень.

Операции проходили на базе третьей городской больницы скорой медицинской помощи. Сердце пересадили 59-летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре.

Кстати Впервые в Украине: двум детям одновременно провели трансплантацию почек

Что известно о трансплантации

Две донорские почки пересадили в Черкасском областном онкологическом диспансере.

Печень привезли в Национальный институт хирургии и трансплантологии. Ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Что известно о доноре

Трансплантацию провели после согласия родственников на пожертвования органов донора. Дело в том, что мужчина перенес тяжелую черепно-мозговую травму. Он не имел шансов выжить.

Выражаем слова скорби родственникам донора и свое почтение и благодарность за их крайне важное решение,

– отметили в Минздраве.

В каком состоянии пациенты

Сейчас состояние пациентов стабильное. Их ждет долгая реабилитация.

Операции сделали за деньги государственного бюджета в соответствии с пилотным проектом по финансированию трансплантации органов.