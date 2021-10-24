Также нет ни одного вакцинированного среди тех, кто умер от осложнений. Об этом рассказала директор Черкасской городской инфекционной больницы Светлана Волгина.
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"Сейчас из-за перегрузки персонал больниц истощен, случаи сложнее. Мы можем разворачивать дополнительные кровати, открывать госпитали, но кто будет здесь работать? Нужны специалисты с конкретной специализацией", – отметила медик.
Директор инфекционной больницы также добавила, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни.
Заполненность в больницах
По словам главы Черкасской области Александра Скичко, ковидные койки в больницах области заполнены почти на 50%. Среди госпитализированных – больше всего людей старше 50 лет – 79%.
"Эта категория людей стабильно в зоне наибольшего риска. Темпы распространения болезни неутешительны. На этот раз летальность тоже значительно выше. Переход в "красную" карантинную зону – вопрос ближайшего времени. Поэтому советую не медлить, вакцинироваться самим и помочь с этим своим родным", – добавил Скичко.
Коронавирус в Украине: статистика
- На протяжении прошедших суток, 23 октября, в Украине заразились коронавирусом 20 791 человек. В больницы госпитализировали 5 924 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов.
- За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.