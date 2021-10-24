Также нет ни одного вакцинированного среди тех, кто умер от осложнений. Об этом рассказала директор Черкасской городской инфекционной больницы Светлана Волгина.

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"Сейчас из-за перегрузки персонал больниц истощен, случаи сложнее. Мы можем разворачивать дополнительные кровати, открывать госпитали, но кто будет здесь работать? Нужны специалисты с конкретной специализацией", – отметила медик.

Директор инфекционной больницы также добавила, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни.

Заполненность в больницах

По словам главы Черкасской области Александра Скичко, ковидные койки в больницах области заполнены почти на 50%. Среди госпитализированных – больше всего людей старше 50 лет – 79%.

"Эта категория людей стабильно в зоне наибольшего риска. Темпы распространения болезни неутешительны. На этот раз летальность тоже значительно выше. Переход в "красную" карантинную зону – вопрос ближайшего времени. Поэтому советую не медлить, вакцинироваться самим и помочь с этим своим родным", – добавил Скичко.

Внимание! Черкасская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. За сутки 23 октября коронавирусом там заболело 598 человек.

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