В черкасских реанимациях – ни одного привитого против COVID-19 пациента

Больничные койки в Черкасской области заполнены наполовину. Среди тех, кто попал в реанимацию с тяжелым течением коронавируса, – ни одного вакцинированного против этого недуга. Абсолютно все пациенты непривитые.

Также нет ни одного вакцинированного среди тех, кто умер от осложнений. Об этом рассказала директор Черкасской городской инфекционной больницы Светлана Волгина.

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"Сейчас из-за перегрузки персонал больниц истощен, случаи сложнее. Мы можем разворачивать дополнительные кровати, открывать госпитали, но кто будет здесь работать? Нужны специалисты с конкретной специализацией", – отметила медик.

Директор инфекционной больницы также добавила, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни.

Заполненность в больницах

По словам главы Черкасской области Александра Скичко, ковидные койки в больницах области заполнены почти на 50%. Среди госпитализированных – больше всего людей старше 50 лет – 79%.

"Эта категория людей стабильно в зоне наибольшего риска. Темпы распространения болезни неутешительны. На этот раз летальность тоже значительно выше. Переход в "красную" карантинную зону – вопрос ближайшего времени. Поэтому советую не медлить, вакцинироваться самим и помочь с этим своим родным", – добавил Скичко.

Коронавирус в Украине: статистика

На протяжении прошедших суток, 23 октября, в Украине заразились коронавирусом 20 791 человек. В больницы госпитализировали 5 924 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.

Черкасская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. За сутки 23 октября коронавирусом там заболело 598 человек.