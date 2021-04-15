В Черкасской области уже 5 дней подряд не делали ни одной прививки против коронавируса. Последний раз в области прививали против COVID-19 еще 9 апреля.

В Черкасской области закончились вакцины

Черкасская облгосадминистрация еще 12 апреля сообщила, что в области не осталось ни одной дозы вакцины Covishield. Вчера область получила 4 720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня.

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Отметим, что Черкасская область стала единственным регионом, где за вчерашний день не делалась вакцинация.

С начала кампании в области привили 16 198 человек. Например, в Киеве сделали уже 39 028 прививок – это больше всего в Украине, в то же время меньше всего в Черниговской области – 7 603.

Коротко о вакцинации в Украине

Всего вчера сделали 15 744 прививки против коронавируса. Все – первая доза. Из них 15 536 – вакциной AstraZeneca (Covishield), 208 – Sinovac.

С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 419 295 человек, вторую дозу – 5.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала