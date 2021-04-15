В Черкасской области 5 дней подряд не провели ни одной прививки против COVID-19
В Черкасской области уже 5 дней подряд не делали ни одной прививки против коронавируса. Последний раз в области прививали против COVID-19 еще 9 апреля.
Источник:СНБО Украины
В Черкасской области закончились вакцины
Черкасская облгосадминистрация еще 12 апреля сообщила, что в области не осталось ни одной дозы вакцины Covishield. Вчера область получила 4 720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня.
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С начала кампании в области привили 16 198 человек. Например, в Киеве сделали уже 39 028 прививок – это больше всего в Украине, в то же время меньше всего в Черниговской области – 7 603.
Коротко о вакцинации в Украине
- Всего вчера сделали 15 744 прививки против коронавируса. Все – первая доза. Из них 15 536 – вакциной AstraZeneca (Covishield), 208 – Sinovac.
- С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 419 295 человек, вторую дозу – 5.
- Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.
План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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