"Черная плесень" добралась до Ирака: уже умерли люди

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом или так называемой "черной плесенью". Болезнь уже диагностировали у нескольких человек, из них двое – умерли.
В Департаменте здравоохранения сообщили, что о первом смертельном случае от "черной плесени" стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти человека.
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"Черная плесень" в Ираке
Пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили заявил, что первая жертва скончалась в городе Насирия.
Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета,
– рассказали в департаменте здравоохранения.
Там также отметили, что в целом по стране известно о 4 случаях заболевания мукормикозом.
Коротко о "черной плесени"
- Мукормикоз вызывает мукорна плесень. Ее можно обнаружить в почве, растениях, навозе, а также – фруктах и овощах, которые гниют.
- Симптомы черного грибка – заложенность и кровоточивость носа, отек глаз, опущение век, размытость и потеря зрения, черные пятна вокруг носа.
- В начале мая много случаев болезни диагностировали в Индии после COVID-19. Большинство из них страдали от сахарного диабета и выздоровели после коронавируса. Чтобы спасти людей от инфицирования мозга, им приходилось удалять глаза.
- По состоянию на конец мая в Индии от "черной плесени" массово гибли люди.
- Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции.