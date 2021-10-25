В Чернигов перестали поставлять кислород для COVID-больных – того, что есть хватит на пару часов

Генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар сообщил, что в городе критическая ситуация с кислородом для больных коронавирусом. Поставщики не выполнили своих обязательств.

По его словам, проблему с нехваткой кислорода решают с помощью кислородной станции и концентраторов. При этом сам кислород экономят, как могут.

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Сейчас в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет. Непонятно, что является причиной проблем с поставками, но, насколько мне известно, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт,

– рассказал Кухар.

При этом Кухар отметил, что ему непонятно, почему два завода решили остановиться на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, если это можно было сделать летом.

На сегодня мы имеем именно такую ​​ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас есть, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам нужно и который предусмотрен соответствующими договорами,

– добавил директор больницы.

Как в городе экономят кислород

К каждому пациенту подходят индивидуально, подбирая оптимальный режим предоставления кислородной поддержки.

Тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах.

Всего в черниговских больницах сейчас находится 317 пациентов с коронавирусом. Из них на кислородной поддержке 218 человек, а на ИВЛ – 9.

Поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. Эта волна COVID-19, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более зависимой от кислорода. У нас в три раза больше пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах. 95% пациентов в Украине, страдающих COVID-19, болеют именно штаммом Дельта, который является самым тяжелым из всех имеющихся штаммов сегодня,

– добавил Кухар.

Также руководитель второй городской больницы поблагодарил жителей города за активное проведение кампании по вакцинации. На прошлой неделе в Чернигове ежедневно вакцинировалось от 1 500 до 2 500 человек.

По состоянию на 25 октября первую дозу вакцины получили 73 279 горожан, что составляет более 30% от взрослого населения. В то же время полный курс иммунизации прошли 54 227 человек – более 23% населения.