Женщина умерла вместе с ребенком

О смерти женщины рассказал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подчеркивая важность вакцинации от коронавируса.

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У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, невакцинированная. Умерла вместе с ребенком,

– сообщил мэр.

По состоянию на 12 октября первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% населения, две дозы – более 20%.

Что надо знать о вакцинации беременных от COVID-19

Министерство здравоохранения позволило и отметило необходимость вакцинации от COVID-19 беременных.

В частности, клинические исследования подтвердили что у вакцинированных беременных нет никаких негативных последствий после прививки от COVID-19.

Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка,

– отметили в Минздраве.

Риски коронавируса у беременных

А вот инфицирование коронавирусом беременной может привести к преждевременным родам или прерывания беременности.

По данным органов здравоохранения Великобритании, каждый шестой тяжелый пациент с COVID-19 – это непривитая беременная женщина. Два новых исследования показали, насколько опасна инфекция для будущей матери и ее ребенка.

К слову, 95.7% инфицированных COVID-19 в течение сентября 2021 года ни были вакцинированы.

Какими препаратами вакцинируют беременных

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинироваться от COVID-19 беременным с высоким риском заражения и тем, кто имеет сопутствующие заболевания.

Беременным советуют делать прививки вакцинами Moderna и Pfizer, но только после консультации с врачом. Ученые доказали, что эти вакцины не повреждают плаценту.

Если женщина получила первую прививку другой вакциной и забеременела, она может получить вторую дозу мРНК-вакцины. Следует консультироваться с врачом о соотношении рисков и пользы от второй прививки.