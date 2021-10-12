В Чернигове от коронавируса умерла 39-летняя беременная: женщина не была вакцинирована
Источник:Укринформ
В Чернигове от осложнений коронавируса умерла 39-летняя женщина, которая была на 22-й неделе беременности. Женщина не была не вакцинирована от COVID-19.
Женщина умерла вместе с ребенком
О смерти женщины рассказал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подчеркивая важность вакцинации от коронавируса.
Внимание Количество больных коронавирусом в Украине снова растет
У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, невакцинированная. Умерла вместе с ребенком,
– сообщил мэр.
По состоянию на 12 октября первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% населения, две дозы – более 20%.
Что надо знать о вакцинации беременных от COVID-19
Министерство здравоохранения позволило и отметило необходимость вакцинации от COVID-19 беременных.
В частности, клинические исследования подтвердили что у вакцинированных беременных нет никаких негативных последствий после прививки от COVID-19.
Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка,
– отметили в Минздраве.
Риски коронавируса у беременных
А вот инфицирование коронавирусом беременной может привести к преждевременным родам или прерывания беременности.
По данным органов здравоохранения Великобритании, каждый шестой тяжелый пациент с COVID-19 – это непривитая беременная женщина. Два новых исследования показали, насколько опасна инфекция для будущей матери и ее ребенка.
К слову, 95.7% инфицированных COVID-19 в течение сентября 2021 года ни были вакцинированы.
Какими препаратами вакцинируют беременных
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинироваться от COVID-19 беременным с высоким риском заражения и тем, кто имеет сопутствующие заболевания.Беременным советуют делать прививки вакцинами Moderna и Pfizer, но только после консультации с врачом. Ученые доказали, что эти вакцины не повреждают плаценту.
Если женщина получила первую прививку другой вакциной и забеременела, она может получить вторую дозу мРНК-вакцины. Следует консультироваться с врачом о соотношении рисков и пользы от второй прививки.