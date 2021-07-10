Жители населенного пункта больше всего доверяют именно Pfizer. Об этом сообщил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

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По его словам, по состоянию на 10 июля 2021 года – такие цифры:

в торговом центре Hollywood 686 человек вакцинировали препаратом Pfizer;

в ЦУМ 420 – также вакциной Pfizer;

в Деснянском районном совете 194 человека получили дозу CoronaVac.

"Отмечу то, что на прошлых выходных пункт массовой вакцинации делал примерно 400 прививок в день вакциной CoronaVac. Уже завтра (11 июля – 24 канал) работа продолжится с новыми силами, и мы проинформируем вас о результатах проведения завтрашнего дня", – отметил Повар.



В Чернигове каждый желающий может провакцинироваться Pfizer / Фото из Фейсбука Владислава Кухара

В комментариях к сообщению главы Черниговской городской больницы №2 также отметили, что не только местные могут получить дозу вакцины Pfizer. Прививаться может якобы каждый желающий, имеющий украинский паспорт, код и мобильный телефон.

Заметим! В Чернигове, а именно в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood, 11 июля с 10:00 до 16:00 каждый желающий сможет провакцинироваться Pfizer.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 2 июля заявлял, что вакцину против COVID-19 Pfizer/BioNTech можно будет найти в пунктах вакцинации уже в конце июля.

По его словам, это должно было произойти во время перехода на пятый этап вакцинации – когда прививать начали бы не только приоритетные группы, но и все население. В то же время Pfizer уже появился в пунктах прививок по крайней мере в одном городе.

Ситуация с коронавирусом на Черниговщине: что известно

По состоянию на 10 июля, в Черниговской области зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего на Черниговщине 57 606 случаев заболевания коронавирусом.

Из них – 55 926 пациентов выздоровели, 1 383 летальных случая.

Источник: Черниговская ОГА



Сравнение вакцин / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала