Жители населенного пункта больше всего доверяют именно Pfizer. Об этом сообщил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.
Читайте также Вакцина Pfizer вызывает стремительный рост груди у женщин: что говорят медики
По его словам, по состоянию на 10 июля 2021 года – такие цифры:
- в торговом центре Hollywood 686 человек вакцинировали препаратом Pfizer;
- в ЦУМ 420 – также вакциной Pfizer;
- в Деснянском районном совете 194 человека получили дозу CoronaVac.
"Отмечу то, что на прошлых выходных пункт массовой вакцинации делал примерно 400 прививок в день вакциной CoronaVac. Уже завтра (11 июля – 24 канал) работа продолжится с новыми силами, и мы проинформируем вас о результатах проведения завтрашнего дня", – отметил Повар.
В Чернигове каждый желающий может провакцинироваться Pfizer / Фото из Фейсбука Владислава Кухара
В комментариях к сообщению главы Черниговской городской больницы №2 также отметили, что не только местные могут получить дозу вакцины Pfizer. Прививаться может якобы каждый желающий, имеющий украинский паспорт, код и мобильный телефон.
Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 2 июля заявлял, что вакцину против COVID-19 Pfizer/BioNTech можно будет найти в пунктах вакцинации уже в конце июля.
По его словам, это должно было произойти во время перехода на пятый этап вакцинации – когда прививать начали бы не только приоритетные группы, но и все население. В то же время Pfizer уже появился в пунктах прививок по крайней мере в одном городе.
Ситуация с коронавирусом на Черниговщине: что известно
- По состоянию на 10 июля, в Черниговской области зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19.
- Всего на Черниговщине 57 606 случаев заболевания коронавирусом.
- Из них – 55 926 пациентов выздоровели, 1 383 летальных случая.
Источник: Черниговская ОГА
Сравнение вакцин / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала