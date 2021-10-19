Это – первый летальный случай, вызванный коронавирусом среди детей. Такую информацию в фейсбуке подтвердил мэр Ратан Ахмедов.

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Что рассказал мэр Корюковки

Политик уточнил, что у умершего мальчика были сопутствующие заболевания. В то же время подчеркнул, что эту опасную болезнь кто-то ему должен был передать. Мол, это произошло потому, что нет коллективного иммунитета, а люди не придерживаются карантинных ограничений, в частности – масочного режима. "Поэтому я ко всем обращаюсь: надо беречь себя и обязательно доверять только медикам и доказательной медицине", – призвал Ахмедов.

Обратите внимание! По информации Суспільного, мальчик учился в школе №4 в Корюковке. Он находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове с 16 октября.

Смерть беременной в Чернигове

Ранее в Чернигове от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности. По словам городского главы, она не была вакцинирована.

Вакцинация детей от коронавируса в Украине

Отметим, что в Украине ребенок может получить вакцину от коронавируса, если ему исполнилось 12 лет. Для этого используют только препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Происходит все это только в индивидуальном порядке. Говорится о случаях, когда ребенок: