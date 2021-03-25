Показатели, по которым определяют уровень эпидемической опасности – приближаются к предельным. Такая ситуация, по данным областной государственной администрации, по состоянию на 24 марта сформировалась в Черниговской области.

Если эти показатели вырастут еще, область перейдет в красную зону. И в регионе введут жесткие карантинные ограничения.

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Коронавирус на Черниговщине: области грозит переход в красную зону

По состоянию на 24 марта показатели уровня эпидемической опасности в Черниговской области приблизились к предельному уровню. Подробно об этом рассказала глава Черниговской областной госадминистрации Анна Коваленко.

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 – 16,6% при допустимых 20%.

Показатель госпитализации – более 80% и постоянно растет.

746 человек лечатся в медицинских учреждениях, 61% "ковидных" койкомест уже заняты.

Загруженность кроватей с кислородом – 55%.

При этом прививки в Черниговской области получили 2965 человек.

Для исправления ситуации область в 18 больницах организовывает еще 1621 кровать для больных с коронавирусом, из них с кислородом – более 88%. Однако пока не сформируется коллективный иммунитет, остановить распространение COVID-19 будет сложно.

Сейчас область в оранжевой зоне. Это значит, что мы на границе с красным уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости сохранится, мы будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения,

– подчеркнула Коваленко.

В то же время глава ОГА напомнила жителям Черниговщины, что пользоваться защитными масками, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены – критически необходимо.



Зоны карантина в Украине: что следует знать / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала