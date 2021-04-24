Получили ли потомки вредные мутации

Анализ проводили на основе биологических образцов, которые собрали в Украине. Было проведено 2 исследования: первое не подтвердило того, что облучение родителей привело к передаче новых генетических изменений ребенку.

Второе исследование свидетельствует о генетических изменениях в опухолях людей, у которых развился рак щитовидной железы после воздействия радиации в детстве или эмбрионе.

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Детали первого исследования

Ученые изучали вопрос о том, приводит ли радиационное облучение к генетическим изменениям, которые могут передаваться от родителей к детям.

Ученые отдела эпидемиологии и генетики рака Националього института рака США проанализировали полные геномы 130 людей, родившихся между 1987 и 2002 годами, и их 105 пар мать-отец. Один или оба родителя были ликвидаторами или теми, кого эвакуировали из ближайших к ЧАЭС мест.

Каждого из родителей оценивали на предмет длительного воздействия ионизирующего излучения, которое могло произойти из-за употребления зараженного молока – то есть молока от коров, которые паслись на пастбищах, загрязненных радиоактивными осадками.

Исследователи также изучили геномы взрослых детей, относительно того, состоялись ли наследственные генетические изменения в их ДНК, известные как мутации de novo.

Мутации de novo – что это? Мутации de novo – это генетические изменения, которые случайным образом возникают в гаметах человека (сперме и яйцеклетке) и могут передаваться потомству, но не наблюдаются у родителей.

Результаты исследования №1

Данные не показали увеличения количества или типов мутаций de novo у их детей, родившихся в период между 46 неделями и 15 годами после аварии.

Количество мутаций de novo в исследуемой группе детей было очень похожим на количество мутаций в общей популяции.

Важно! Результаты свидетельствуют о том, что влияние ионизирующего излучения в результате аварии на здоровье следующего поколения было минимальным, если оно вообще было.

Подробно о втором исследовании

Повышенный риск рака щитовидной железы был одним из самых серьезных негативных последствий для здоровья, которые наблюдались после аварии.

Почему удар испытывает именно щитовидная железа Энергия ионизирующего излучения разрывает химические связи в ДНК, что приводит к различным типам повреждений.

Результаты исследования №2

Ученые зафиксировали генетические изменения в опухолях 359 людей, у которых после воздействия радиоактивного йода в детстве или во внутриутробном периоде развился рак щитовидной железы. А также у 81 необлученного человека, родившегося более чем через 9 месяцев после аварии.

Ученые проанализировали повреждения ДНК (разрывы обеих цепей ДНК-молекул в опухолях щитовидной железы) и заметили, что связь между разрывами и облучением была сильнее у детей, подвергшихся воздействию радиации в более раннем возрасте.

Исследование говорит о том, что рак у людей, подвергшихся сильному облучению, с большей вероятностью был вызван слиянием генов (когда обе цепи ДНК были разорваны, а затем соединены их неправильные части), а рак у необлученных или чуть облученных чаще всего был результатом точечных мутаций (изменения одной пары "букв" в ключевой части гена).



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