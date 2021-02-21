Черногория начала вакцинацию российским "Спутником V": первые детали
В Черногории начали вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V". Людей призывают не бояться и не отказываться от процедуры вакцинации.
Источник:Vijesti
Первым вакцинировали 66-летнего жителя дома престарелых.
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Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус,
– заявил мужчина.
В тот же день "Спутником V" вакцинировали еще 2 медиков. Один из них заявил, что за день будут прививать 79 человек.
"Спутник V": что известно
- Россия зарегистрировала свою вакцину "Спутник V" еще до завершения клинических испытаний. Результаты своих исследований российские исследователи опубликовали в научном журнале. В то же время мировых ученых удивили статистические аномалии в статье.
- В эффективности "Спутника V" заставляет сомневаться и то, что препарат до сих пор не прошел важнейшей – третьей стадии испытаний. Единственное, что известно о 3 фазе клинических испытаний, – это данные, которые сама же Россия обнародовала в издании The Lancet. Там говорится, что "Спутник V" – очень эффективный препарат.
- В ЕС отметили, что вакцинация в России происходит очень медленно. В то же время страна пытается навязать свой препарат всему миру.
- По данным Der Spiegel, по меньшей мере 4 человека умерли во время испытаний российской вакцины.
- В Украине российскую вакцину официально запретили использовать.
Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала
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