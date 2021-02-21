В Черногории начали вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V". Людей призывают не бояться и не отказываться от процедуры вакцинации.

Первым вакцинировали 66-летнего жителя дома престарелых.

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Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус,

– заявил мужчина.

В тот же день "Спутником V" вакцинировали еще 2 медиков. Один из них заявил, что за день будут прививать 79 человек.

Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала