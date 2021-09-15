В Черновцах двое "тяжелых" детей с подозрением на коронавирус: они под ИВЛ

В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. У детей подозрение на коронавирус – осложнения обусловлены преждевременным рождением.

Что известно об инфицировании детей

Заместитель главного врача Оксана Знак рассказала, что у матерей этих детей подтвержден коронавирус.

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В больнице находится почти 30 детей из области, у которых подтвержден COVID-19.

Всего в Черновцах инфицирование коронавирусом подтвердили у 112 детей.

Результаты исследований доказывают:

Дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.

Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель.

Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA

Что известно о коронавирусе у детей