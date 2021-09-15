В Черновцах двое "тяжелых" детей с подозрением на коронавирус: они под ИВЛ

15 сентября 2021 , 12:30
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Источник:

Суспільне

В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. У детей подозрение на коронавирус – осложнения обусловлены преждевременным рождением.

Что известно об инфицировании детей

Заместитель главного врача Оксана Знак рассказала, что у матерей этих детей подтвержден коронавирус.

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В больнице находится почти 30 детей из области, у которых подтвержден COVID-19.

Всего в Черновцах инфицирование коронавирусом подтвердили у 112 детей.

Результаты исследований доказывают:

  • Дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.
  • Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель.

Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA

Что известно о коронавирусе у детей

  • Тяжелое течение болезни наблюдается у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила трудно или критично.
  • Минздрав рекомендует вакцинировать детей против коронавируса в отдельных случаях для пересечения границы на соревнования, обучение или к родственникам.
  • Также, прививки рекомендуют делать, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения или осложнений вследствие COVID-19 из-за сопутствующих болезней. Или если приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины.
  • В Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 лет. Делают это препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Интервал между первой и второй дозами составляет 21 – 28 дней.
Автор: Анастасія Лукашевська