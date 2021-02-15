На Буковине наблюдают четыре вспышки коронавируса, при этом наибольший прирост больных фиксируют в Черновцах. Черновцы готовятся к возможному внедрению плана "Б" на фоне сложной ситуации с распространением COVID-19, в частности рекордного количества госпитализаций.

В Черновцах новые вспышки заболеваемости COVID-19

В целом в области наблюдают 4 вспышки коронавируса, в частности в Черновцах, а также Кицманском, Заставновском и Сторожинецком районах.

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Неделя была знаковая, потому что за последний "ковидный" год мы имели исторический момент – за сутки у нас было 114 госпитализаций. Такого никогда не было, именно пациентов больных и с подозрением на COVID-19,

– отметила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

Люди не соблюдают требования карантина

По ее словам, в 2 из очагах вспышки болезни "люди на праздники легкомысленны с дистанцией и элементарными правилами".

В течение последних суток рост заболевания COVID-19 зарегистрировали в Черновцах, на прошлой неделе в городе развернули 40 дополнительных коек.

Что предусматривает план "Б"

В данный момент Черновцы готовятся внедрять план "Б", в частности разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в одном из корпусов детской больницы.

Уже исчерпываются возможности городских больниц,

– высказалась Гусак.

Статистика заболеваемости на Буковине