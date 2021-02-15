В Черновцах готовятся к плану "Б" после рекорда по госпитализациям: что он предусматривает
На Буковине наблюдают четыре вспышки коронавируса, при этом наибольший прирост больных фиксируют в Черновцах. Черновцы готовятся к возможному внедрению плана "Б" на фоне сложной ситуации с распространением COVID-19, в частности рекордного количества госпитализаций.
Источник:фейсбук Натальи Гусак
В Черновцах новые вспышки заболеваемости COVID-19
В целом в области наблюдают 4 вспышки коронавируса, в частности в Черновцах, а также Кицманском, Заставновском и Сторожинецком районах.
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Неделя была знаковая, потому что за последний "ковидный" год мы имели исторический момент – за сутки у нас было 114 госпитализаций. Такого никогда не было, именно пациентов больных и с подозрением на COVID-19,
– отметила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.
Люди не соблюдают требования карантина
По ее словам, в 2 из очагах вспышки болезни "люди на праздники легкомысленны с дистанцией и элементарными правилами".
В течение последних суток рост заболевания COVID-19 зарегистрировали в Черновцах, на прошлой неделе в городе развернули 40 дополнительных коек.
Что предусматривает план "Б"
В данный момент Черновцы готовятся внедрять план "Б", в частности разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в одном из корпусов детской больницы.
Уже исчерпываются возможности городских больниц,
– высказалась Гусак.
Статистика заболеваемости на Буковине
- По состоянию на 15 февраля суточный прирост больных COVID-19 в Черновицкой области – 225 человек.
- Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 48 798 людей.
- Из них 929 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 42 627 – выздоровели.
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