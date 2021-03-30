В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя пациентка: фото
В Черновцах 100-летняя женщина выздоровела от коронавируса. Когда врачи диагностировали у нее пневмонию, ее впервые положили в больницу.
Источник:АСС
Мария Тихоновна заболела еще в начале весны. Сначала женщина лечилась дома, а когда ее состояние ухудшилось, то обратилась в больницу.
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Старший врач COVID-отделения больницы № 1 Елена Крапивина рассказала, что женщина поступила в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Ее легкие были поражены на 30%.
Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью,
– рассказала врач.
У женщины были сопутствующие болезни. Поэтому за ней круглосуточно присматривали медики и родственники, которые лечились в этом же медучреждении. Они заболели одновременно с Марией.
УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Кроме того, недавно ПЦР-тест не обнаружил инфекцию в организме женщины.
Мария Тихоновна сама когда-то работала в этой больнице медсестрой. И она впервые в жизни попала в медучреждение, как пациентка.
Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки,
– рассказала Елена Крапивина.
100-летняя Мария Тихоновна выздоровела от коронавируса / Фото АСС
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