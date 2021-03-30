В Черновцах 100-летняя женщина выздоровела от коронавируса. Когда врачи диагностировали у нее пневмонию, ее впервые положили в больницу.

Мария Тихоновна заболела еще в начале весны. Сначала женщина лечилась дома, а когда ее состояние ухудшилось, то обратилась в больницу.

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Старший врач COVID-отделения больницы № 1 Елена Крапивина рассказала, что женщина поступила в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Ее легкие были поражены на 30%.

Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью,

– рассказала врач.

У женщины были сопутствующие болезни. Поэтому за ней круглосуточно присматривали медики и родственники, которые лечились в этом же медучреждении. Они заболели одновременно с Марией.

УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Кроме того, недавно ПЦР-тест не обнаружил инфекцию в организме женщины.

Мария Тихоновна сама когда-то работала в этой больнице медсестрой. И она впервые в жизни попала в медучреждение, как пациентка.

Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки,

– рассказала Елена Крапивина.



100-летняя Мария Тихоновна выздоровела от коронавируса / Фото АСС

Коронавирус у пожилых людей: что стоит знать

У людей в возрасте от 60 лет высокий риск возникновения серьезных осложнений и смерти от COVID-19.

Согласно данным Центра общественного здоровья, каждый 10 пациент с коронавирусом в возрасте от 70 лет умирает от осложнений болезни.

Согласно последним исследованиям, у пожилых людей старше 65 лет выше риск и повторного заражения COVID-19.

В Украине стартовал второй этап вакцинальной кампании против коронавируса SARS-CoV-2. В приоритетную группу вакцинации вошли люди в возрасте от 80 лет. Как отмечают в Центре общественного здоровья, вакцинация для людей является жизненной необходимостью.



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