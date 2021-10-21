Отец ребенка подозревает персонал областного перинатального центра в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Следователи Черновицкого районного управления полиции начали проверку информации.

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Обратившись в полицию, черновчанин сообщил, что 13 октября в помещении Черновицкого областного перинатального центра умер его сын. Малыш родился 15 сентября этого года.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Меры, которые приняли полицейские

Правоохранители открыли уголовное производство.

Сейчас продолжается досудебное расследование, по результатам которого оценят действия медицинских работников.

К слову, в Тернопольской области от осложнений коронавируса умер трехмесячный младенец. Малыша не госпитализировали в больницу, а мама лечила ребенка дома. Об инфекции узнали уже позже.