В Черновцах умер младенец: родители обвиняют медиков
Источник:Полиция Черновицкой области
В Черновцах полиция расследует обстоятельства смерти малыша, который родился в сентябре. Отец обвиняет в смерти ребенка медицинский персонал.
Отец ребенка подозревает персонал областного перинатального центра в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Следователи Черновицкого районного управления полиции начали проверку информации.
Важно Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Обратившись в полицию, черновчанин сообщил, что 13 октября в помещении Черновицкого областного перинатального центра умер его сын. Малыш родился 15 сентября этого года.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.
Меры, которые приняли полицейские
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Сейчас продолжается досудебное расследование, по результатам которого оценят действия медицинских работников.
К слову, в Тернопольской области от осложнений коронавируса умер трехмесячный младенец. Малыша не госпитализировали в больницу, а мама лечила ребенка дома. Об инфекции узнали уже позже.