Анастасия работала невропатологом в больнице. Ей было 28 лет. О ее смерти сообщили в самом медучреждении.
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4 февраля коллектив Черновицкой областной клинической больницы понес невосполнимую потерю. На 28 году жизни перестало биться сердце врача-невропатолога неврологического подразделения Пятковской Анастасии Юрьевны,
– говорится в заметке.
Коллеги умершей написали, что "ушел из жизни молодой человек прекрасной души, открытого и доброго сердца".
"Не хватает слов, чтобы передать тоску, которая коснулась не только семьи, но и коллег", – добавили сотрудники.
О причинах смерти врача не сообщается.
Что известно о жизни врача
- Анастасия начала работать в 2016 году.
- Она закончила Буковинский государственный медицинский университет. Впоследствии ее зачислили на интернатуру по специальности "Неврология" в третье отделение Черновицкой областной психиатрической больницы.
- После окончания интернатуры в 2018 году начала работать врачом-неврапотологом в этом же отделении.
- А с ноября 2020 года продолжила свою врачебную деятельность в ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница", где и работала до сих пор.
"В памяти коллег Анастасия Юрьевна навсегда останется вечно молодой и жизнерадостной, доброжелательной коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела", – добавили в заметке.
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Пользователи соцсетей в своих многочисленных комментариях выражают искренние соболезнования родственникам и близким умершей
- "Искренние соболезнования родным и близким! В моей памяти красивая, умная, искренняя... все душевные качества соответствовали врачебной деятельности! Земля пухом!".
- "Искренние соболезнования коллективу и родным... Царство Небесное...".
- "Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Анастасию Юрьевну. Ушла из жизни врач с необычайно чутким сердцем. Вечная память и Царство Небесное!".
- "Беда. Пусть с Богом почивает".
- "Ей еще бы жить и жить...".