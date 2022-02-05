Анастасия работала невропатологом в больнице. Ей было 28 лет. О ее смерти сообщили в самом медучреждении.

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4 февраля коллектив Черновицкой областной клинической больницы понес невосполнимую потерю. На 28 году жизни перестало биться сердце врача-невропатолога неврологического подразделения Пятковской Анастасии Юрьевны,

– говорится в заметке.

Коллеги умершей написали, что "ушел из жизни молодой человек прекрасной души, открытого и доброго сердца".

"Не хватает слов, чтобы передать тоску, которая коснулась не только семьи, но и коллег", – добавили сотрудники.

О причинах смерти врача не сообщается.

Что известно о жизни врача

Анастасия начала работать в 2016 году.

Она закончила Буковинский государственный медицинский университет. Впоследствии ее зачислили на интернатуру по специальности "Неврология" в третье отделение Черновицкой областной психиатрической больницы.

После окончания интернатуры в 2018 году начала работать врачом-неврапотологом в этом же отделении.

А с ноября 2020 года продолжила свою врачебную деятельность в ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница", где и работала до сих пор.

"В памяти коллег Анастасия Юрьевна навсегда останется вечно молодой и жизнерадостной, доброжелательной коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела", – добавили в заметке.

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Пользователи соцсетей в своих многочисленных комментариях выражают искренние соболезнования родственникам и близким умершей