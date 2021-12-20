13 положительных ПЦР-тестов

Юлия Драпата инфицировалась коронавирусом еще в ноябре прошлого года, симптомы болезни исчезли через несколько недель, а вот положительный результат теста на коронавирус женщина получала 13 раз.

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Первый положительный тест женщина получила, когда приехала в Германию на очередной курс химиотерапии. У женщины лимфома.

Женщина не нуждалась в госпитализации

Сначала течение болезни было легким – температуры не было, позже развилась пневмония – было 15% поражения легких. Впрочем, показаний для госпитализации не было, поэтому женщина получала стандартное лечение. Медики наблюдали за ней каждые 3 – 4 дня.

Более 7 месяцев Юлия жила с вирусом в организме, хотя никаких симптомов болезни больше не имела. Врачи заверили, что инфицировать других она не может.

Онкобольные могут быть продолжительными носителями COVID-19

В то же время из-за длительного присутствия вируса немецкие врачи колебались продолжать ли ее лечение от онкологии.

Негативный тест женщина получила только в июне этого года. Вероятно, столь длительный COVID-19 связан с ослаблением иммунитета после противоопухолевой терапии.

В мире уже были случаи, когда онкобольные долгое время были носителями коронавируса, но в Украине это фиксируют впервые. Юлию Драпату даже внесли в Национальный реестр рекордов.

Можно ли вакцинироваться онкопациентам

Не менее важно вакцинироваться и людям с онкологическими заболеваниями. В Минздраве отметили, что пациенты имеют очень высокий риск умереть в результате осложнений от COVID-19. Поэтому вакцинация онкопациентов является приоритетной.

Минздрав приводит слова онколога-хирурга Национального института рака Александра Стаховского о том, что риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь.

Обратите внимание! Вакцинироваться можно как в активной фазе заболевания, так и пациентам в ремиссии. Тем людям, которые проходят химиотерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда лучше делать прививки, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту.