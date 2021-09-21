Черновицкая область может перейти в красную зону уже на этой неделе: условие
Источник:Kyiv School of Economics
Черновицкая область может войти в красную зону карантина уже на этой неделе. Эксперты отметили, что в случае, если одновременно два из эпидпоказателей и дальше будут демонстрировать плохую статистику – это будут вынужденные действия.
Руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что эпидпоказатели должны превышать норму три дня подряд. Сегодня, 21 сентября – отрицательная динамика уже отслеживается.
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Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности,
– отметил Ганиченко.
Условия ввода красной зоны
По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение 3 дней подряд".
Однако уже завтра может быть первый такой день.
Показатели госпитализации в Черновицкой области
Так, уровень госпитализаций в данном регионе находится на уровне 59 человек на 100 тысяч населения, но в ближайшие дни, по прогнозу эксперта – пересечет предельную отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.К слову, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях. Показатели не превышены только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Заболеваемость коронавирусом в Украине
Источник: МОЗ
- За минувшие сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировали еще 5 159 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 086 пациентов, 137 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2 156 человек выздоровели.
- За этот же период больше всего больных обнаружили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).
- За все время пандемии в стране выявили 2 355 805 больных коронавирусом. 2 233 573 из них уже выздоровели. Зато умерли 5 5056 пациентов.