Черновицкая область может перейти в красную зону уже на этой неделе: условие

Черновицкая область может войти в красную зону карантина уже на этой неделе. Эксперты отметили, что в случае, если одновременно два из эпидпоказателей и дальше будут демонстрировать плохую статистику – это будут вынужденные действия.

Руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что эпидпоказатели должны превышать норму три дня подряд. Сегодня, 21 сентября – отрицательная динамика уже отслеживается.

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Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности,

– отметил Ганиченко.

Условия ввода красной зоны

По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение 3 дней подряд".

Однако уже завтра может быть первый такой день.

Показатели госпитализации в Черновицкой области

Так, уровень госпитализаций в данном регионе находится на уровне 59 человек на 100 тысяч населения, но в ближайшие дни, по прогнозу эксперта – пересечет предельную отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.

Заболеваемость коронавирусом в Украине

К слову, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях . Показатели не превышены только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Источник: МОЗ