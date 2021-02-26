В Черновицкой области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

В течение минувших суток, 25 февраля, в регионе зафиксировали 638 случаев заражения COVID-19. Этот показатель является рекордным с начала пандемии.

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Кому запретят работать

В период с 27 февраля по 9 марта включительно на Буковине запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Не разрешается также проводить массовые мероприятия.

В области рекордный показатель заболеваемости

Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус – 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19,

– сказал первый заместитель главы Черновицкой ОГА Ковалюк Богдан.

Ситуация с коронавирусом на Буковине: кратко