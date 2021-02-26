На Буковине усиливают карантинные ограничения: что под запретом
В Черновицкой области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Источник:пресс-служба Черновицкой ОГА
В течение минувших суток, 25 февраля, в регионе зафиксировали 638 случаев заражения COVID-19. Этот показатель является рекордным с начала пандемии.
Читайте также Вакцинация в Украине: прививки сделали 1 338 человек, 7 человек заявили о побочных эффектах
Кому запретят работать
В период с 27 февраля по 9 марта включительно на Буковине запрещается работа:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
Не разрешается также проводить массовые мероприятия.
В области рекордный показатель заболеваемости
Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус – 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19,
– сказал первый заместитель главы Черновицкой ОГА Ковалюк Богдан.
Ситуация с коронавирусом на Буковине: кратко
- По состоянию на 26 февраля в Черновицкой области COVID-19 заболели 53 713 человек.
- Победить смертельную инфекцию удалось 44 616 лицам. Умерли 980 пациентов.
- В больницах Буковины лежат 1029 человек с коронавирусом или подозрением на него.
Поделиться новостью