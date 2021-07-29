Что такое мукормикоз

К середине июля в Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев мукормикоза, и около 4300 человек умерло из-за него. Мукормикоз – это редкая и серьезная инфекция, которую вызывает группа грибков, называемых микромицетами.

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Они живут в почве, гниющем хлебе, овощах и фруктах. Грибы быстро растут, размножаются и выделяют споры, которые летают в воздухе и могут легко попасть в организм человека через нос. При этом сама болезнь, мукормикоз, развивается редко – иммунная система здорового человека легко справляется с грибами и их спорами.

Почему возникает мукормикоз

Развитие грибковой инфекции связано с тяжелым течением коронавируса. Ученые считают, что на появление мукормикоза у пациентов с ковидом влияет использование кортикостероидов для подавления слишком сильного ответа иммунной системы и длительное пребывание в отделении интенсивной терапии.

Поэтому, возможно, на развитие мукормикоза влияет не сам коронавирус, а сопутствующие заболевания и лечение в тяжелых случаях.

Грозит ли мукормикоз украинцам

Уровень заболеваемости мукормикозом в мире колеблется от 0,005 до 1,7 на миллион человек, то есть примерно один человек из миллиона заболеет. В Индии Распространенность мукормикоза оценивают в 140 человек на миллион.

По данным с декабря 2019 по апрель 2021 года на долю Индии приходился примерно 71% мировых случаев мукормикоза у пациентов с коронавирусной инфекцией. Скорее всего, на распространение грибка влияет температура, влажность, доступность гигиены и медицинских услуг и плотность населения.

Других таких вспышек в мире не отмечается. В Украине случаи заражения черной плесенью единичны. Всемирная организация не считает, что Украине грозит атака черной плесени.