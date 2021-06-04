Сейчас в Непале, который тоже сильно пострадал от коронавируса, зарегистрировано как минимум 10 случаев заболевания мукормикозом. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Кришна Прасад Пудел.

К теме "Черная плесень" добралась до Ирака: уже умерли люди

Уже есть первый летальный случай. Умер 65-летний мужчина, который лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале после того, как ему диагностировали височный энцефалит.

Он умер 3 июня 2021 года ... После того, как мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ – мукормикоз,

– говорится в заявлении провинциальной больницы Сети.

При этом в больнице добавили, что у мужчины был отрицательный результат теста на коронавирус.

Что известно о мукормикозе:

Мукормикоз ранее был очень редким. Его вызывает мукорная плесень, которую можно обнаружить в почве, растениях, навозе, а также во фруктах и ​​овощах, которые гниют.

Летальность от инфекции составляет более 50%.

Но во время всплеска коронавируса в Индии от "черного грибка" начали страдать тысячи человек.

Чтобы мукормикоз не попадал в мозг пациентов, иногда хирурги вынуждены были удалять пораженные органы – глаза, нос и даже челюсть.

Говорят, что основной причиной вспышки мукормикоза в Индии стало чрезмерное использование стероидов для лечения пациентов с коронавирусом.

Ситуация с коронавируса в Непале

В начале апреля в Непале начался резкий рост случаев заражения коронавирусом. Пик распространения инфекции пришелся на середину мая, когда в стране проявляли более 9 тысяч больных в день.

Суточный прирост заболеваемости несколько снизился, но система здравоохранения остается под давлением. Всего с начала пандемии в стране обнаружили более 581 тысяча больных COVID-19, более чем 7700 – умерли.

Премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли обратился к международному сообществу с призывом поставить вакцины для борьбы с пандемией.