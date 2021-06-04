Сейчас в Непале, который тоже сильно пострадал от коронавируса, зарегистрировано как минимум 10 случаев заболевания мукормикозом. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Кришна Прасад Пудел.
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Уже есть первый летальный случай. Умер 65-летний мужчина, который лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале после того, как ему диагностировали височный энцефалит.
Он умер 3 июня 2021 года ... После того, как мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ – мукормикоз,
– говорится в заявлении провинциальной больницы Сети.
При этом в больнице добавили, что у мужчины был отрицательный результат теста на коронавирус.
Что известно о мукормикозе:
- Мукормикоз ранее был очень редким. Его вызывает мукорная плесень, которую можно обнаружить в почве, растениях, навозе, а также во фруктах и овощах, которые гниют.
- Летальность от инфекции составляет более 50%.
- Но во время всплеска коронавируса в Индии от "черного грибка" начали страдать тысячи человек.
- Чтобы мукормикоз не попадал в мозг пациентов, иногда хирурги вынуждены были удалять пораженные органы – глаза, нос и даже челюсть.
- Говорят, что основной причиной вспышки мукормикоза в Индии стало чрезмерное использование стероидов для лечения пациентов с коронавирусом.
Ситуация с коронавируса в Непале
В начале апреля в Непале начался резкий рост случаев заражения коронавирусом. Пик распространения инфекции пришелся на середину мая, когда в стране проявляли более 9 тысяч больных в день.
Суточный прирост заболеваемости несколько снизился, но система здравоохранения остается под давлением. Всего с начала пандемии в стране обнаружили более 581 тысяча больных COVID-19, более чем 7700 – умерли.
Премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли обратился к международному сообществу с призывом поставить вакцины для борьбы с пандемией.