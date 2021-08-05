В честь разработчицы COVID-вакцины создали куклу Барби: фото
Источник:BBC
Компания Mattel создала необычную куклу Барби. Ее прототипом стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт.
Гилберт возглавляла группу разработчиков вакцины AstraZeneca. Сперва Барби в ее честь показалась ученой "очень странной".
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Но исследовательница надеется, что эта кукла сможет вдохновить детей и расширить их кругозор.
Хочу, чтобы моя кукла говорила детям о профессиях, с которыми они могут быть незнакомы, например, вакцинолог,
– рассказала Гилберт.
Сара Гилберт с Барби в ее честь / Фото PA MEDIA
Что известно о Саре Гилберт и почему ее вклад важен
- Сара Гилберт начала разработку вакцины от коронавируса еще в начале 2020 года, когда вирус вспыхнул в Китае.
- В настоящее время вакцина Oxford-AstraZeneca самая распространенная во всем мире. Ее дозы отправили в более чем 170 стран мира.
Я восхищена вдохновением следующего поколения девочек на карьеру Stem и надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько жизненно важна карьера в науке, чтобы помочь окружающему миру,
– сказала ученая.
Это уже не первая кукла-ученая
Барби с Гилбрет является одной из 6 кукол, которых создали в честь женщин, работающих в отрасли Stem. То есть в науке, области технологий, инженерии и математики.
Также там есть медработница из Австралии, которая помогла создать многоразовую одежду для медицинских работников, а также бразильская биомедицинская исследовательница.