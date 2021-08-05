В честь разработчицы COVID-вакцины создали куклу Барби: фото

Компания Mattel создала необычную куклу Барби. Ее прототипом стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт.

Гилберт возглавляла группу разработчиков вакцины AstraZeneca. Сперва Барби в ее честь показалась ученой "очень странной".

К теме Что надо помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава

Но исследовательница надеется, что эта кукла сможет вдохновить детей и расширить их кругозор.

Хочу, чтобы моя кукла говорила детям о профессиях, с которыми они могут быть незнакомы, например, вакцинолог,

– рассказала Гилберт.



Сара Гилберт с Барби в ее честь / Фото PA MEDIA

Что известно о Саре Гилберт и почему ее вклад важен

Сара Гилберт начала разработку вакцины от коронавируса еще в начале 2020 года, когда вирус вспыхнул в Китае.

В настоящее время вакцина Oxford-AstraZeneca самая распространенная во всем мире. Ее дозы отправили в более чем 170 стран мира.

Я восхищена вдохновением следующего поколения девочек на карьеру Stem и надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько жизненно важна карьера в науке, чтобы помочь окружающему миру,

– сказала ученая.

Это уже не первая кукла-ученая

Барби с Гилбрет является одной из 6 кукол, которых создали в честь женщин, работающих в отрасли Stem. То есть в науке, области технологий, инженерии и математики.

Также там есть медработница из Австралии, которая помогла создать многоразовую одежду для медицинских работников, а также бразильская биомедицинская исследовательница.