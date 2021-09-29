Украинцы могут получить прививку – векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Векторная – использует модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку. Иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела на Т-клетки. Так вакцина формирует иммунитет. Инактивированная – содержит в составе убитый вирус. Организм реагирует на него и таким образом формирует иммунитет. мРНК-вакцина – содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Поэтому, организм учится, как защититься от настоящего вируса.

Векторная (рекомбинантная)

​Вакцина – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)

В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS–CoV–2, вектор доставляет ее в клетку.

После чего иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т–клетки.

Инактивированная

​Вакцина – CoronaVac/Sinovac Biotech.

Содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

мРНК-вакцина

Вакцина – Comirnaty/Pfizer–BioNTech​

Содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.

Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему.

Подробно о вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки 28 сентября 2021 года вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированные – 57 058 человек.

В общем, с начала вакцинальной кампании иммунизировали 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 различных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является одноразовой, то есть вводится всего 1 раз, однако прививки проводили этим препаратом не по государственному заказу, а работникам международной компании.

В каком количестве использовали вакцины:



Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 487 187 доз,

CoronaVac от компании Sinovac – 1 933 235 доз,

Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech – 2 608 960 доз,

AstraZeneca – 774 615 доз,

Janssen от компании Johnson & Johnson. – 20 680 доз,

Moderna – 1 102 042 дозы.