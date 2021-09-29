Четкое объяснение типов вакцин против COVID-19, которые используют в Украине
Источник:Минздрав
Вакцины, которыми проводят прививки против коронавируса в Украине, одобрены ВОЗ для экстренного применения. Все они защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти в случае инфицирования. В Минздраве объяснили типы вакцин и принцип их действия.
Украинцы могут получить прививку – векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.
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- Векторная – использует модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку. Иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела на Т-клетки. Так вакцина формирует иммунитет.
- Инактивированная – содержит в составе убитый вирус. Организм реагирует на него и таким образом формирует иммунитет.
- мРНК-вакцина – содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Поэтому, организм учится, как защититься от настоящего вируса.
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Векторная (рекомбинантная)
Вакцина – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)
В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS–CoV–2, вектор доставляет ее в клетку.
После чего иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т–клетки.
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Инактивированная
Вакцина – CoronaVac/Sinovac Biotech.
Содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
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мРНК-вакцина
Вакцина – Comirnaty/Pfizer–BioNTech
Содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.
Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему.
Подробно о вакцинации против коронавируса в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки 28 сентября 2021 года вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированные – 57 058 человек.
В общем, с начала вакцинальной кампании иммунизировали 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 различных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является одноразовой, то есть вводится всего 1 раз, однако прививки проводили этим препаратом не по государственному заказу, а работникам международной компании.В каком количестве использовали вакцины:
Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 487 187 доз,
CoronaVac от компании Sinovac – 1 933 235 доз,
Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech – 2 608 960 доз,
AstraZeneca – 774 615 доз,
Janssen от компании Johnson & Johnson. – 20 680 доз,
Moderna – 1 102 042 дозы.