Четверть украинцев готовы переболеть коронавирусом, чтобы не прививаться: опрос
Четверть украинцев считают, что лучше переболеть COVID-19, чем вакцинироваться. В то же время более 60% – считают наоборот.
Источник:Рейтинг
Готовы переболеть коронавирусом ¼ опрошенных украинцев
Социологическая группа "Рейтинг" 18 – 19 марта провела опрос украинцев, касательно их готовности прививаться. Скорее переболеть, чем прививаться выбирают противники кампании вакцинации, а также те, кто не боится заболеть COVID-19.
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Как ответили украинцы
- Молодежь и люди среднего возраста (до 50 лет) чаще сходятся во мнении о существовании лучших методов повышения иммунитета, чем вакцина.
- Около трети опрошенных до 40 лет, а также тех, кто переболел коронавирусной болезнью, больше соглашаются с тем, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.
Детали опроса:
- Выборочная совокупность – 1500 респондентов.
- Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
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