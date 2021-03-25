Четверть украинцев считают, что лучше переболеть COVID-19, чем вакцинироваться. В то же время более 60% – считают наоборот.

Готовы переболеть коронавирусом ¼ опрошенных украинцев Социологическая группа "Рейтинг" 18 – 19 марта провела опрос украинцев, касательно их готовности прививаться. Скорее переболеть, чем прививаться выбирают противники кампании вакцинации, а также те, кто не боится заболеть COVID-19. К теме 41% украинцев критикует вакцинацию против коронавируса, – опрос Как ответили украинцы Молодежь и люди среднего возраста (до 50 лет) чаще сходятся во мнении о существовании лучших методов повышения иммунитета, чем вакцина.

Около трети опрошенных до 40 лет, а также тех, кто переболел коронавирусной болезнью, больше соглашаются с тем, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Внимание! Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%). Детали опроса: Выборочная совокупность – 1500 респондентов.

Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.