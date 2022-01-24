А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно лиц в возрасте от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.

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Вдвое улучшает защиту

В ходе исследования изучали, насколько полезна четвертая доза прививки.

Оказалось, что среди людей в возрастной группе 60+ четвертая доза увеличивает защиту от инфицирования примерно вдвое по сравнению с тремя дозами в той же возрастной группе.

Кроме того, четвертая доза дает в 3 раза больше защиты от тяжелого течения заболевания. Сравнивали также с третьей дозой прививки.

Напомним! В начале января 2022 года в Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также медицинскому персоналу, который находится в группе риска. Все это в связи с быстрым распространением штамма Омикрон.

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