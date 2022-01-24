Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля
24 января 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:Times of Israel
Израильские ученые заявили, что четвертая доза вакцины против коронавируса повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом вдвое.
А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно лиц в возрасте от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.
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Вдвое улучшает защиту
В ходе исследования изучали, насколько полезна четвертая доза прививки.
- Оказалось, что среди людей в возрастной группе 60+ четвертая доза увеличивает защиту от инфицирования примерно вдвое по сравнению с тремя дозами в той же возрастной группе.
- Кроме того, четвертая доза дает в 3 раза больше защиты от тяжелого течения заболевания. Сравнивали также с третьей дозой прививки.
Хватит ли 4 дозы: предварительные данные
- Вместе с тем, израильский медицинский центр "Шиба" ранее сообщал, что четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка. Однако антител производится недостаточно, чтобы предотвратить заражение штаммом Омикрон.
- Ранее эти ученые заявили, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз.
- Отметим, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса новорожденных с 6 месяцев. Согласно заявлению властей это может произойти уже в апреле 2022 года.