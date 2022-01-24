Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля

Израильские ученые заявили, что четвертая доза вакцины против коронавируса повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом вдвое.

А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно лиц в возрасте от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.

Важно В ВОЗ спрогнозировали "финал пандемии" COVID-19 в Европе: на это есть причина

Вдвое улучшает защиту

В ходе исследования изучали, насколько полезна четвертая доза прививки.

Оказалось, что среди людей в возрастной группе 60+ четвертая доза увеличивает защиту от инфицирования примерно вдвое по сравнению с тремя дозами в той же возрастной группе.

Кроме того, четвертая доза дает в 3 раза больше защиты от тяжелого течения заболевания. Сравнивали также с третьей дозой прививки.

Хватит ли 4 дозы: предварительные данные

Вместе с тем, израильский медицинский центр "Шиба" ранее сообщал, что четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка. Однако антител производится недостаточно, чтобы предотвратить заражение штаммом Омикрон.

Ранее эти ученые заявили, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз.

Отметим, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса новорожденных с 6 месяцев. Согласно заявлению властей это может произойти уже в апреле 2022 года.

В начале января 2022 года в Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также медицинскому персоналу, который находится в группе риска. Все это в связи с быстрым распространением штамма Омикрон.