Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля

24 января 2022 , 11:14
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Источник:

Times of Israel

Израильские ученые заявили, что четвертая доза вакцины против коронавируса повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом вдвое.

А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно лиц в возрасте от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.

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Вдвое улучшает защиту

В ходе исследования изучали, насколько полезна четвертая доза прививки.

  • Оказалось, что среди людей в возрастной группе 60+ четвертая доза увеличивает защиту от инфицирования примерно вдвое по сравнению с тремя дозами в той же возрастной группе.
  • Кроме того, четвертая доза дает в 3 раза больше защиты от тяжелого течения заболевания. Сравнивали также с третьей дозой прививки.
Напомним! В начале января 2022 года в Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также медицинскому персоналу, который находится в группе риска. Все это в связи с быстрым распространением штамма Омикрон.

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Автор: Аліна Оліховська