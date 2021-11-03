Исполнитель обязанностей федерального министра здравоохранения Йенс Шпан в очередной выступил в пользу ревакцинации. Он добавил, что конец эпидемической ситуации был неверно истолкован многими как тот факт, что пандемия завершилась.

К теме Вакцинация в 5 раз эффективнее естественного иммунитета: в США предоставили данные из больниц

Это не так... Мы выходим из чрезвычайного положения, но пандемия не отступила – и четвертая волна развернулась в полную силу,

– заявил Шпан.

Особенно он рекомендовал провести ревакцинацию постояльцев домов для престарелых.

Бустерная вакцинация может иметь большое значение. Израиль, например, уже вырвался из Дельта-волны,

– глава исследовательской группы инфекционной иммунологии и исследований вакцин Берлинского Шарите Эрик Сандер.

Ситуация с коронавирусом в Германии

Источник: Университет Джона Хопкинса

По состоянию на 3 ноября в стране выявили 4 639 698 больных коронавирусом, 96 031 из которых, к сожалению, умерли.

Всего в стране провели 112 237 357 прививок против COVID-19.

В стране одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

К слову, данные, собранные Центрами контроля и профилактики заболеваний США (CDC) свидетельствуют, что вакцины против COVID-19 на основе мРНК менее эффективны для защиты людей с ослабленным иммунитетом. Особенно для пациентов с трансплантацией органов или стволовых клеток. Поэтому таким людям нужна 3 доза вакцины против коронавируса.