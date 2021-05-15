Рассказываем о том, действительно ли украинцам стоит готовиться к новой волне пандемии, когда ее ждать и будет ли она сильнее предыдущих.

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Что говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов недавно сказал, что существует угроза новой четвертой волны эпидемии COVID-19 в Украине.

Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны сделать все, чтобы этот удар не был так жесток,

– сказал Степанов.

Кроме этого он добавил, что над миром нависла угроза распространения индийского штамма коронавируса, еще более опасного и агрессивного, чем южноафриканский и британский штаммы.

Что говорят эксперты

Мы расспросили инфекционистов и эпидемиологов о том, чего ждать от коронавируса и будет ли новая волна заболеваемости. Эпидемиолог Людмила Мухарская говорит, что не называла бы это волнами, ведь у нас законодательством не определено, что такое волна и как она рассчитывается. Должна ли перед этим заболеваемость снизиться до единичных случаев и т.д.

Я бы назвала это очередным подъемом заболеваемости. Сейчас после локдауна будет незначительный подъем заболеваемости. Потому что локдаун сделал свое дело и общение людей было минимизировано, но часть людей после локдауна все же собралась вместе и контакты активизировались. Однако, на мой взгляд, новый подъем заболеваемости не будет таким значительным, как был в феврале или марте,

– говорит Мухарская.

Она добавила, что нужно учитывать, что COVID-19 – это все же сезонное заболевание и сейчас зимне-весенний сезон уже заканчивается. Но, если говорить о следующем значительном подъеме заболеваемости, то он будет осенью. Ведь после лета также будет активизация контактов между людьми и начнется тот самый сезон, для которого актуален рост респираторных заболеваний.

Врач-инфекционист Инна Андрусович объяснила, что ждуть на новую волну заболеваемости однозначно нужно. Ее мощность будет зависеть от того, сколько людей вакцинируется к тому времени и какое состояние будет в нашей медицины.

Сейчас надо еще пережить те праздники, которые прошли, и через две недели посмотреть на ситуацию. Возможен новый всплеск заболеваемости, но, думаю, он будет небольшим,

– говорит Андрусович.

Она добавила, что вакцинация в Украине проводится достаточно медленно. В одну неделю у нас много вакцинированных, в другую – почти никого. Поэтому спрогнозировать, каким образом вакцинация повлияет на общую ситуацию – сейчас сложно.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев объяснил, что все прогнозы относительно коронавируса не сильно сбываются и постоянно случатся новые сюрпризы.

Есть два варианта: либо у нас будет ситуация как прошлой осенью, когда дети пошли в школу и с начала сентября у нас пошел новый виток; второй вариант – обычный сезонный рост. То есть не будет резкого всплеска и катастрофы, что не будет хватать кислорода и мест в больницах,

– говорит Жигарев.

Он добавил, что нужно проверить, сколько людей у ​​нас имеют антитела. Если мы увидим, что у нас уже 70% или более имеют иммунитет, то никакой катастрофы у нас уже не будет, потому что вирус горючего материала для себя не найдет. Если у нас еще много людей, у которых нет иммунитета, то будут новые всплески заболеваемости.