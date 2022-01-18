Четвертой дозы вакцины недостаточно, чтобы защититься от Омикрона, – ученые из Израиля

Согласно предварительному исследованию в Израиле, четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка.

Однако этого недостаточно, чтобы предотвратить заражение штамма Омикрон – мало антител. Исследование с прививкой четырех доз вакцин проводил израильский медицинский центр "Шиба".

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Испытывали на сотрудниках центра

Медцентр провел вторую бустерную прививку вакциной Pfizer среди своих 154 сотрудников через 2 недели. Затем еще 120 человек прошли ревакцинацию препаратом Moderna через неделю.

Их сравнивали с контрольной группой, не получившей четвертого укола. В больнице сообщили, что члены группы Moderna ранее получили 3 укола вакцины Pfizer.

Согласно исследованию, четвертая прививка вакцины – увеличивает уровень антител еще больше, чем третья, впрочем и этого недостаточно.

К этому времени мы уже знаем, что уровень антител, необходимый для защиты от заражения Омикроном, вероятно слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина,

– заявил глава центра Гили Регев-Йохай.

Следует отметить, что выводы, которые, по словам больницы, были первыми в мире, были предварительными и еще не опубликованы официально.

Ранее эти ученые заявили, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз.

В декабре 2021 года в Израиле начали предлагать четвертую прививку или вторую ревакцинацию для наиболее уязвимых групп и лицам из группы высокого риска.

Более того, Израиль готовится вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения.