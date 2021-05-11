Учитывая закономерности распространения COVID-19 – ситуация касательно пандемии может измениться ближе к осени так как и в 2020 году. Об этом рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград.

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Однако она отметила, что сейчас в Украине есть возможность мощной защиты от коронавируса – благодаря перенесенным заболеваниям, из-за которых у людей образовался постинфекционный иммунитет, и благодаря вакцинации, темпы которой растут.

Четвертая волна если пойдет, то она больше будет связана с появлением новых вариантов (коронавируса – 24 канал), что не исключено. Как видим, один за другим появляются новые варианты вируса, их называют мутациями,

– сказала эпидемиолог.

Наталья Виноград добавила, что четвертую волну также может вызвать "неадекватность" противоэпидемиологических мероприятий, говорится о вероятности абсолютного прекращения или несвоевременного выявления так называемых предвестников эпидемиологических осложнений.

Как мир может противодействовать новым штаммам

Чтобы такого не было, по словам эксперта, во всем мире разрабатывают полноценные прогнозы, составляют соответствующие сценарии:

самый плохой;

средний;

минимальный.

"Новые штаммы, если будут с большей вирулентностью, они и запустят начало четвертой волны (коронавируса – 24 канал)", – заявила Наталья Виноград.

Справка. Вирулентность – степень потенциальной способности микроорганизма вызывать заболевания. Вирулентность реализуется через факторы патогенности возбудителя. Данные из Википедии

Эпидемиолог разъяснила, что при обнаружении каждого нового варианта коронавируса немедленно проводят исследования с целью выяснения эффективности вакцин касательно формирования защиты против него.

"Штаммы оказались менее чувствительными к антителам, которые образовались и в результате вакцинации, и в результате перенесенного заболевания, хотя вакцины оказались отличными по силе противостоять новым вариантам", – добавила эксперт ВОЗ.

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