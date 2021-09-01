В четвертый раз за неделю: почему в вакцине Moderna снова нашли примеси

В партии вакцины против коронавируса от компании Moderna снова нашли посторонние примеси. Это четвертый подобный инцидент менее чем за неделю.

Теперь неизвестные частицы обнаружили в префектуре Канагава. Об этом сообщили во вторник, 31 августа.

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Успели привить несколько тысяч человек

Несколько неизвестных черных частиц обнаружил один из фармацевтов во время проверки. Флакон был из партии, которую уже использовали для вакцинации – прививки получили почти 3 790 человек.

Поэтому всю партию запретили для использования. Впрочем, пока нет информации о том, вредны ли примеси для организма человека.

Назвали возможную причину

В Moderna заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса за полгода снижается всего на 1%.

Министр здравоохранения заявил, что посторонние предметы в дозах, обнаруженные в префектуре Окинава, вероятно, появились из-за неправильного использования игл при открытии флаконов. Черными частицами могут быть элементы резиновой пробки.

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