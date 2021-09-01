В четвертый раз за неделю: почему в вакцине Moderna снова нашли примеси
Источник:BBC
В партии вакцины против коронавируса от компании Moderna снова нашли посторонние примеси. Это четвертый подобный инцидент менее чем за неделю.
Теперь неизвестные частицы обнаружили в префектуре Канагава. Об этом сообщили во вторник, 31 августа.
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Успели привить несколько тысяч человек
Несколько неизвестных черных частиц обнаружил один из фармацевтов во время проверки. Флакон был из партии, которую уже использовали для вакцинации – прививки получили почти 3 790 человек.
Поэтому всю партию запретили для использования. Впрочем, пока нет информации о том, вредны ли примеси для организма человека.Внимание! В Moderna заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса за полгода снижается всего на 1%.
Назвали возможную причину
Министр здравоохранения заявил, что посторонние предметы в дозах, обнаруженные в префектуре Окинава, вероятно, появились из-за неправильного использования игл при открытии флаконов. Черными частицами могут быть элементы резиновой пробки.
Другие похожие случаи в Японии
- Ранее в Японии сообщили о примесях в дозах вакцины Moderna 8 центров вакцинации из 5 префектур: Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Посторонние примеси обнаружили в 39 флаконах. Тогда выбросили более 1,6 миллиона доз в качестве меры предосторожности.
- Также известное вещество обнаружили во время вакцинации в медцентре города Наха.
- По данным Министерства здравоохранения Японии, после уколов вакциной Moderna из "загрязненных" партий умерли двое мужчин. Пока неизвестно, связаны ли их смерти с прививкой.
- В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.