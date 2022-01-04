Исследования по эффективности и безопасности четвертой дозы вакцины против коронавируса проводили в медицинском центре "Шиба". Премьер-министр страны Нафтали Беннет похвастался предварительными результатами.

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Высокий уровень защиты

Это первое в мире исследование подобного рода. Оно указывает на стремительное повышение антител в организме человека.

Я счастлив объявить, что предыдущие исследования четвертой дозы показывают, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз,

– сказал премьер-министр.

Четыре дозы препарата обеспечивают высокий уровень защиты как в отношении инфекции и заражения, так и в отношении тяжелой заболеваемости. Простыми словами, как отметил чиновник, четвертая доза вакцины точно безопасна.

Справка. Исследование, проведенное профессором Гили Регев-Йохай, – директором отдела профилактики и контроля инфекций в "Шибе", – в сотрудничестве с Министерством здравоохранения одобрили в Хельсинкском комитете – высшем комитете по испытаниям на людях.

Исследователи того же центра 2 января опубликовали отчет о побочных эффектах от дополнительной дозы вакцины. Выяснилось, что они оказались не больше, чем от третьей прививки.

Так, примерно 80% пациентов сообщили о легких воспалительных явлениях местного характера, похожих на те, что наблюдались при введении третьей дозы. Тогда как у 45% исследуемых наблюдались кратковременные общие недомогания, а еще 10% жаловались на слабость и боль в мышцах.

Более серьезных расстройств здоровья при введении четвертой дозы не наблюдалось.

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