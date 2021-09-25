Так, Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. По состоянию на 25 сентября показатели 4 областей страны соответствуют оранжевой зоне.

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Переход в "оранжевую" зону карантина грозит:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Тернопольской;
  • Черкасской областям.

Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости

Вместе с тем, показатели уровня заболеваемости в норме только в Закарпатской и Кировоградской областях. Другие регионы – имеют значительно завышенные цифры.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин также заявлял, что четырем областям грозит переход в красную зону эпидемической опасности. В частности, это такие области:

  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Харьковская.

По его словам, эти регионы могут перейти к красному уровню уже через 2 – 3 недели.

Адаптивний карантин в Україні
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: статистика

  • В течение суток 24 сентября в Украине обнаружили 8 267 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 2 035 человек, 133 больных умерли, 2 821 – выздоровел.
  • Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 387 750 человек. Побороли болезнь – 2 243 209 человек. К сожалению, умерли – 55 557 пациентов.