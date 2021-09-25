Четыре области Украины не соответствуют желтой зоне карантина: Минздрав обновил данные
Источник:Минздрав
С 23 сентября все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. Впрочем, 4 из 24 областей Украины не соответствуют всем требованиям.
Так, Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. По состоянию на 25 сентября показатели 4 областей страны соответствуют оранжевой зоне.
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Переход в "оранжевую" зону карантина грозит:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Тернопольской;
- Черкасской областям.
Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности.
Уровень заболеваемости
Вместе с тем, показатели уровня заболеваемости в норме только в Закарпатской и Кировоградской областях. Другие регионы – имеют значительно завышенные цифры.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин также заявлял, что четырем областям грозит переход в красную зону эпидемической опасности. В частности, это такие области:
- Житомирская;
- Луганская;
- Львовская;
- Харьковская.
По его словам, эти регионы могут перейти к красному уровню уже через 2 – 3 недели.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине: статистика
- В течение суток 24 сентября в Украине обнаружили 8 267 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 2 035 человек, 133 больных умерли, 2 821 – выздоровел.
- Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 387 750 человек. Побороли болезнь – 2 243 209 человек. К сожалению, умерли – 55 557 пациентов.