Четыре области Украины не соответствуют желтой зоне карантина: Минздрав обновил данные

С 23 сентября все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. Впрочем, 4 из 24 областей Украины не соответствуют всем требованиям.

Так, Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. По состоянию на 25 сентября показатели 4 областей страны соответствуют оранжевой зоне.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Переход в "оранжевую" зону карантина грозит:

Днепропетровской;

Донецкой;

Тернопольской;

Черкасской областям.

Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости

Вместе с тем, показатели уровня заболеваемости в норме только в Закарпатской и Кировоградской областях. Другие регионы – имеют значительно завышенные цифры.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин также заявлял, что четырем областям грозит переход в красную зону эпидемической опасности. В частности, это такие области:

Житомирская;

Луганская;

Львовская;

Харьковская.

По его словам, эти регионы могут перейти к красному уровню уже через 2 – 3 недели.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: статистика